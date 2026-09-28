В Раменском пройдут региональные соревнования по воздушной гимнастике

3 и 4 октября в Раменском пройдут региональные соревнования по воздушной гимнастике «Крылья Подмосковья». На турнире выступят более 250 участников. Соревнования состоятся под эгидой Национальной федерации воздушной гимнастики.

Для спортсменок Московской области турнир станет одним из этапов подготовки к чемпионату и первенству России, запланированным на ноябрь. Участницы представят программы в трех сольных дисциплинах: на воздушном кольце, полотнах и стропах. По итогам выступлений гимнастки смогут выполнить нормативы третьего спортивного, а также первого, второго и третьего юношеских разрядов.

Одновременно в Раменском пройдут открытые соревнования «Твой полет», рассчитанные на участников с разным уровнем подготовки. В их программу войдут произвольные выступления и номера в арт-направлении.

Как сообщил руководитель Федерации воздушной гимнастики Москвы Максим Швецов, соревнования такого формата состоятся в Раменском впервые.