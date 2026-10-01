В Подмосковье пройдет осенний кросс с участием известных российских бегунов

Осенний кросс «Максима Кросс Классик» состоится 18 октября 2026 года на территории конноспортивного комплекса в Московской области. В программе соревнований — индивидуальные забеги и командная эстафета.

Участникам предложат дистанции на 3, 7,5 и 15 км, а также эстафету 2 ? 7,5 км для мужских, женских и смешанных команд. Для детей от 6 до 13 лет пройдет отдельный забег на 500 м.

На старт также планируют выйти известные российские бегуны. На дистанцию 15 км заявлен мастер спорта по легкой атлетике Иван Панферов. Победительница марафонов в Хельсинки и Алматы Александра Бородинова выступит в смешанной эстафете вместе с Эдуардом Хисамовым.

Еще одну эстафетную команду составят рекордсменка России в беге на 100 км, мастер спорта международного класса Юлия Рыжанкова и мастер спорта по легкой атлетике Иван Моторик.