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В Подмосковье пройдет осенний кросс с участием известных российских бегунов
Старты и события

1 октября, 15:50

1 мин.

В Подмосковье пройдет осенний кросс с участием известных российских бегунов

Мария Задорожная
Автор
«Максима Кросс Классик»
Фото Пресс-служба мероприятия

Осенний кросс «Максима Кросс Классик» состоится 18 октября 2026 года на территории конноспортивного комплекса в Московской области. В программе соревнований — индивидуальные забеги и командная эстафета.

Участникам предложат дистанции на 3, 7,5 и 15 км, а также эстафету 2 ? 7,5 км для мужских, женских и смешанных команд. Для детей от 6 до 13 лет пройдет отдельный забег на 500 м.

На старт также планируют выйти известные российские бегуны. На дистанцию 15 км заявлен мастер спорта по легкой атлетике Иван Панферов. Победительница марафонов в Хельсинки и Алматы Александра Бородинова выступит в смешанной эстафете вместе с Эдуардом Хисамовым.

Еще одну эстафетную команду составят рекордсменка России в беге на 100 км, мастер спорта международного класса Юлия Рыжанкова и мастер спорта по легкой атлетике Иван Моторик.

Забеги осенью 2026 года: календарь стартов в&nbsp;Москве и&nbsp;России.Забеги осенью 2026 года: календарь стартов в Москве и других городах России
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