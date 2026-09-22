В Москве пройдет IV форум «Азартные игры: отчисления на спорт»

IV форум «Азартные игры: отчисления на спорт» пройдет 1 и 2 октября в Москве. Центральными темами станут регулирование букмекерского рынка, финансирование спорта, профилактика игровой зависимости и развитие спортивного спонсорства.

Участники форума обсудят борьбу с нелегальным рынком, правила работы букмекерских компаний и эффективность использования целевых отчислений на развитие спорта. Отдельную сессию посвятят противодействию лудомании. Кроме того, эксперты подведут итоги чемпионата мира по футболу 2026 года и проанализируют подготовку к турниру.

Оператором мероприятия выступает спортивная платформа Фонда Росконгресс.