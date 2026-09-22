Тропс
Личный опыт Тренировки и восстановление Питание Старты и события Экипировка и инвентарь
Маршруты и путешествия
Виды спорта
Суперниндзя
Гибкий ЗОЖ
Уведомления
Главная
Тропс
Старты и события
Новости
В Москве пройдет IV форум «Азартные игры: отчисления на спорт»
Старты и события

Сегодня, 17:10

1 мин.

В Москве пройдет IV форум «Азартные игры: отчисления на спорт»

Мария Задорожная
Автор
IV форум «Азартные игры: отчисления на спорт».
Фото Пресс-служба мероприятия

IV форум «Азартные игры: отчисления на спорт» пройдет 1 и 2 октября в Москве. Центральными темами станут регулирование букмекерского рынка, финансирование спорта, профилактика игровой зависимости и развитие спортивного спонсорства.

Участники форума обсудят борьбу с нелегальным рынком, правила работы букмекерских компаний и эффективность использования целевых отчислений на развитие спорта. Отдельную сессию посвятят противодействию лудомании. Кроме того, эксперты подведут итоги чемпионата мира по футболу 2026 года и проанализируют подготовку к турниру.

Оператором мероприятия выступает спортивная платформа Фонда Росконгресс.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Развлечения
Читайте также
Норвежская бегунья погибла после падения с горного хребта. Ей было 30 лет
Агент Овечкина опроверг информацию о травме у хоккеиста
В СФ призвали Трампа ультимативно заставить Зеленского прекратить удары по РФ
Фанат Уэста через суд потребовал почти 160 тыс. рублей с организатора концерта
Нового контракта Барко со «Спартаком» нет до сих пор, но красно-белые не смогут без аргентинца. Что вообще происходит
Синхронистка выиграла конкурс «Мисс Италия-2026», но не перестала мечтать об Олимпиаде
Последние новости
21 сен 17:00
«Спорт-Экспресс» опубликует имена всех финишеров СберПрайм Московского Марафона
21 сен 14:00
Финальный старт сезона «Гонки Героев» собрал около 2 тысяч участников
21 сен 12:40
Стали известны даты проведения многодневной велогонки «Золото Ладоги»
21 сен 11:00
Стал известен победитель чемпионата России по матчевым гонкам
20 сен 19:00
В детском турнире по настольному теннису в Иванове приняли участие 80 спортсменов