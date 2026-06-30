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В Москве прошел благотворительный забег в поддержку пациентов с заболеваниями крови
Старты и события

30 июня, 18:35

1 мин.

В Москве прошел благотворительный забег в поддержку пациентов с заболеваниями крови

Кристина Гергис
Автор
Забег Самое время жить
Фото Пресс-служба забега

27 июня в парке Победы на Поклонной горе прошел юбилейный пятый благотворительный забег «Самое время жить», организованный Фондом борьбы с лейкемией. В событии приняли участие около 3000 человек. «Спорт-Экспресс» вновь выступил информационным партнером события.

Юные спортсмены до 6 лет вместе с родителями преодолели дистанцию в 500 метров, дети от 7 до 13 лет пробежали 1 км, а дети от 14 лет и взрослые вышли на старты на 2, 5 и 10 километров. Каждый участник на финише получил памятную медаль фонда с главным слоганом «Самое время жить».

Сумма собранных средств превысила 22 миллиона рублей. По словам организаторов, эти деньги фонд направит на развитие своей деятельности и расширение помощи взрослым пациентам с диагнозом «рак крови».

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