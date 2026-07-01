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В Лужниках пройдет турнир по мини-футболу в рамках «Дня Московского спорта»
Старты и события

1 июля, 17:30

1 мин.

В Лужниках пройдет турнир по мини-футболу в рамках «Дня Московского спорта»

Кристина Гергис
Автор
Мини-футбол
Фото South_agency, iStock

4 июля в олимпийском комплексе «Лужники» состоится День Московского спорта. В рамках праздника пройдет масштабный турнир по мини-футболу. За победу в своих дивизионах поборются более 350 команд — в общей сложности на поля «Лужников» выйдут свыше 3500 игроков.

Состязания стартуют в 11:00 и будут идти до вечера: на протяжении всего дня зрители смогут наблюдать за матчами как молодых, так и опытных футболистов. Отдельные соревнования пройдут для детей и для взрослых.

В этом году на территории комплекса развернется 28 разных активностей. Кульминацией праздника станет вечерний концерт на главной сцене — выступление популярных российских артистов соберет десятки тысяч зрителей.

Зарегистрироваться для участия в турнире можно на сайте.

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