В Лужниках пройдет фестиваль экстремального спорта с паркуром и воркаутом

12 сентября в московских «Лужниках» пройдет фестиваль экстремальных видов спорта и уличной культуры «Энергия спорта». Мероприятие состоится впервые, его организатором выступает Департамент спорта Москвы.

В программу фестиваля войдут показательные выступления и мастер-классы по биг-эйру, фристайлу на роликах, флэтлэнду, панна-футболу, воркауту, брейк-дансу, паркуру и памп-треку. Также состоятся соревнования по силовому экстриму и гиревому спорту.

На отдельной площадке художники создадут четыре работы, посвященные спорту и уличной культуре. Кроме того, для посетителей организуют зоны с батутами, балансбордами и другими спортивными активностями.

Фестиваль пройдет на территории экстрим-парка «Лужники» и площадках рядом с Большой спортивной ареной. Вход для зрителей будет свободным.