В Красноярске пройдет XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»

XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября 2026 года. В дни его проведения состоится более 20 культурных мероприятий. Программа объединит театральные постановки, концерты, выставочные экспозиции и экскурсионные маршруты, посвященные ключевым достопримечательностям Красноярска и Красноярского края. Мероприятие проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператором форума выступает Фонд Росконгресс.

Участники форума смогут посетить обзорные экскурсии, которые охватят главные достопримечательности и культурно-исторические объекты Красноярска и региона. В программу также вошел показ оперы «Кумуш». Кроме того, участникам будут доступны выставочные экспозиции в ведущих культурно-исторических и музейных центрах Красноярска.

Основные деловые мероприятия XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» пройдут на площадке Международного выставочно-делового центра «Сибирь».