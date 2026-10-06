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В Красноярске пройдет XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»
Старты и события

6 октября, 18:30

1 мин.

В Красноярске пройдет XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»

Мария Задорожная
Автор
XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»
Фото Фонд Росконгресс

XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября 2026 года. В дни его проведения состоится более 20 культурных мероприятий. Программа объединит театральные постановки, концерты, выставочные экспозиции и экскурсионные маршруты, посвященные ключевым достопримечательностям Красноярска и Красноярского края. Мероприятие проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператором форума выступает Фонд Росконгресс.

Участники форума смогут посетить обзорные экскурсии, которые охватят главные достопримечательности и культурно-исторические объекты Красноярска и региона. В программу также вошел показ оперы «Кумуш». Кроме того, участникам будут доступны выставочные экспозиции в ведущих культурно-исторических и музейных центрах Красноярска.

Основные деловые мероприятия XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» пройдут на площадке Международного выставочно-делового центра «Сибирь».

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