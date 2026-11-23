В Хатте пройдет горный трейл с дистанциями от 5 до 100 км

С 27 по 29 ноября в районе Хатта, Дубай запланирован Ultra Trail Dubai — соревнование по горному бегу с дистанциями на выбор от 5 до 100 км. В программе заявлены маршруты 5, 15, 30, 50 и 100 км, а также детский Mini Trail.

В отличие от городских забегов, участникам трейлов приходится учитывать перепады высоты, каменистые участки и разную скорость движения на подъемах и спусках. Поэтому даже сравнительно короткая дистанция на природном маршруте может потребовать больше времени, чем привычный бег по асфальту.

Для команд предусмотрен отдельный формат: участники должны преодолеть как можно больше пятикилометровых кругов за 12 часов. Такой вариант отличается от обычного старта с одной фиксированной дистанцией.