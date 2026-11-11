Три призера чемпионата мира IRONMAN получили штрафы за драфтинг по новым правилам

На чемпионате мира IRONMAN 2026 года в Коне сразу три спортсмена, попавшие на подиум, получили штрафы за нарушение правил драфтинга. Об этом сообщило специализированное издание Unbroken Review.

Это был первый чемпионат мира, прошедший после изменения правил для профессиональных спортсменов. С 1 марта 2026 года разрешенная зона драфтинга на велосипедном этапе увеличилась с 12 до 20 метров. Одним из получивших штраф стал норвежец Густав Иден. За нарушение правил ему назначили трехминутное наказание. Спортсмен сумел отыграть часть отставания на беговом этапе и завершил соревнование вторым.

Трехминутный штраф также получил американец Мэттью Марквардт, занявший третье место в мужской гонке. В женском зачете предупреждение за драфтинг получила швейцарка Жюли Деррон, которая также финишировала третьей.

Новые правила предусматривают, что профессиональный участник должен преодолеть зону обгона за 45 секунд. Если он не успевает завершить маневр, нарушение может повлечь наказание.

При этом важно учитывать, что изменение касается профессиональных гонок. Для спортсменов возрастных категорий Age Group по-прежнему действует зона драфтинга 12 метров.