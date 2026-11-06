Тренер объяснил, почему изнуряющие занятия каждый день не ускоряют рост мышц

Постоянные силовые тренировки до полного изнеможения могут мешать восстановлению и росту мышц. Об этом рассказал фитнес-тренер Эбенезер Сэмюэл в материале Men's Health, подготовленном с участием специалистов по силовой подготовке.

По словам эксперта, для развития мышц важны не только интенсивность занятий, но и способность организма восстанавливаться между нагрузками. Поэтому не следует пытаться выполнять каждую тренировку с максимальным усилием.

Сэмюэл рекомендует распределять тяжелые занятия в течение недели и не проводить их подряд без достаточного восстановления.

Специалисты также отмечают значение регулярного питания, достаточного количества белка и сна.

При этом отсутствие сильной мышечной боли после занятия не означает, что нагрузка была бесполезной. Прогресс лучше оценивать по изменению рабочих весов, количеству качественных повторений и переносимости тренировочной программы.