Тропс
Личный опыт Тренировки и восстановление Питание Старты и события Экипировка и инвентарь
Маршруты и путешествия
Виды спорта
Суперниндзя
Гибкий ЗОЖ
Уведомления
Главная
Тропс
Старты и события
Новости
Тренировки до отказа: тренер объяснил, почему постоянное переутомление мешает росту мышц
Старты и события

Сегодня, 12:50

1 мин.

Тренер объяснил, почему изнуряющие занятия каждый день не ускоряют рост мышц

Илья Гордеев
Автор
Силовая тренировка
Тренировки до отказа: тренер объяснил, почему постоянное переутомление мешает росту мышц.
Фото Zorica Nastasic, iStock

Постоянные силовые тренировки до полного изнеможения могут мешать восстановлению и росту мышц. Об этом рассказал фитнес-тренер Эбенезер Сэмюэл в материале Men's Health, подготовленном с участием специалистов по силовой подготовке.

По словам эксперта, для развития мышц важны не только интенсивность занятий, но и способность организма восстанавливаться между нагрузками. Поэтому не следует пытаться выполнять каждую тренировку с максимальным усилием.

Сэмюэл рекомендует распределять тяжелые занятия в течение недели и не проводить их подряд без достаточного восстановления.

Специалисты также отмечают значение регулярного питания, достаточного количества белка и сна.

При этом отсутствие сильной мышечной боли после занятия не означает, что нагрузка была бесполезной. Прогресс лучше оценивать по изменению рабочих весов, количеству качественных повторений и переносимости тренировочной программы.

В&nbsp;чем опасность тренировочных планов от&nbsp;ИИ: рассказывает фитнес-тренер.В чем опасность тренировочных планов от ИИ: рассказывает фитнес-тренер

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фитнес
Читайте также
«Это их время пришло повизгивать немножко». Вячеслав Фетисов об отказе Норвегии, Латвии и Дании играть со сборной России
«Динамо» не может уволить Тамбиева, звезда НХЛ Кейн — в «Сибири». Главные инсайды КХЛ
Олег Романцев: «Расставаясь со сборной, Месси плакал. А Глушенков...»
Читайте далее
На лыжный марафон «Сокольи Горы — 2027» открыли регистрацию: в программе ночная гонка
Следующий материал
На лыжный марафон «Сокольи Горы — 2027» открыли регистрацию: в программе ночная гонка
Последние новости
14:00
В Москве пройдут два турнира по воздушной гимнастике для спортсменов разного уровня
13:30
На Афинский марафон зарегистрировались рекордные 85 тысяч человек из 125 стран
13:25
Афинский марафон пройдет 8 ноября: когда старт и где получать номера
13:05
На лыжный марафон «Сокольи Горы — 2027» открыли регистрацию: в программе ночная гонка
5 ноя 18:45
В Башкортостане 14 ноября пройдет трейл-полумарафон «Лесная сказка»