Свыше 10 000 гостей соберет автомобильный фестиваль в Москве

4 июля в Москве состоится большой международный автомобильно-молодежный фестиваль «Все по Классике». В этом году мероприятие пройдет в юбилейный десятый раз. Событие станет точкой притяжения для ценителей советских автомобилей: ожидается, что фестиваль соберет свыше 10 000 гостей.

Ключевая идея события — показать культовые автомобили ВАЗ не просто как образцы отечественного автопрома, а как пространство для творческого переосмысления. В работах участников классика раскрывается в неожиданных и оригинальных интерпретациях.

На площадке предусмотрены разные активности. Гостей ждет картинг, разнообразные конкурсы с призами, а также традиционные заезды на дрифт-такси: опытные пилоты подарят желающим порцию адреналина.