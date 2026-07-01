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Свыше 10 000 гостей соберет автомобильный фестиваль в Москве
Старты и события

1 июля, 17:15

1 мин.

Свыше 10 000 гостей соберет автомобильный фестиваль в Москве

Кристина Гергис
Автор
Фестиваль автокультуы
Фото Павел Кунеев, пресс-служба события

4 июля в Москве состоится большой международный автомобильно-молодежный фестиваль «Все по Классике». В этом году мероприятие пройдет в юбилейный десятый раз. Событие станет точкой притяжения для ценителей советских автомобилей: ожидается, что фестиваль соберет свыше 10 000 гостей.

Ключевая идея события — показать культовые автомобили ВАЗ не просто как образцы отечественного автопрома, а как пространство для творческого переосмысления. В работах участников классика раскрывается в неожиданных и оригинальных интерпретациях.

На площадке предусмотрены разные активности. Гостей ждет картинг, разнообразные конкурсы с призами, а также традиционные заезды на дрифт-такси: опытные пилоты подарят желающим порцию адреналина.

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