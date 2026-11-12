Стало известно, когда пройдет полумарафон «Северная столица» в 2027 году

Полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге состоится 8 августа 2027 года. Дату проведения соревнования объявило Беговое сообщество, представившее календарь массовых беговых мероприятий на следующий сезон.

В 2027 году в Санкт-Петербурге запланированы два крупных старта организации. Первым станет марафон «Белые ночи», который пройдет 10 июля. Полумарафон «Северная столица» состоится спустя четыре недели. Мероприятия Бегового сообщества в Санкт-Петербурге проводятся при поддержке городского Комитета по физической культуре и спорту.

Всего в новый календарь организации включено около 20 беговых событий в двух городах. Помимо соревнований в Санкт-Петербурге, запланированы Московский полумарафон 17-18 апреля, Большой фестиваль бега 29 августа и Московский марафон 25-26 сентября.

В программу также вошли кроссовые соревнования, эстафеты и старты на стадионах и в легкоатлетических манежах. Организаторы уточнили, что календарь на 2027 год может дополняться. Информация об открытии регистрации на полумарафон «Северная столица», дистанциях и подробной программе будет публиковаться на официальном сайте Бегового сообщества.