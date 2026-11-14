Стали известны даты этапов Студенческого кубка Бегового сообщества в 2027 году

Беговое сообщество представило расписание этапов Студенческого кубка на 2027 год. В календарь вошли соревнования в легкоатлетическом манеже, шоссейные забеги, кроссы и старты на стадионе.

Второй этап сезона 2026/27 состоится 13-14 февраля в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ. Третий пройдет 4 апреля в рамках забега «Апрель», где студенты московских вузов будут соревноваться на дистанции 5 км. Еще три этапа запланированы на май. Четвертый состоится 1 мая и будет включать кроссовые дисциплины. Пятый пройдет 15 мая в рамках смешанной Эстафеты по Садовому кольцу, а шестой, заключительный, назначен на 22 мая.

В сезоне 2026/27 участвуют 49 команд московских вузов. Организаторы увеличили количество этапов с пяти до шести, а также разделили участников на два дивизиона с независимыми зачетами. Еще одним нововведением стали отдельные эстафеты для выпускников и студентов и аспирантов в возрасте от 26 до 34 лет из вузов, команды которых ранее участвовали в кубке.

Кроме того, уже названа дата начала следующего, восьмого сезона Студенческого кубка Бегового сообщества. Его первый этап запланирован на 13-14 ноября 2027 года. Актуальная информация о соревнованиях и изменениях в расписании будет публиковаться на сайте Бегового сообщества.