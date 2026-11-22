Стали известны чемпионы России по паделу — 2026 среди мужчин

В Екатеринбурге 22 ноября завершился чемпионат России по паделу — 2026. Золотые медали в мужском парном разряде завоевали Дмитрий Мягков и Максим Колобов.

В финале они обыграли Петра Мальцева и Семена Батина со счетом 6:2, 6:4. Встреча завершилась в двух сетах. Мальцев и Батин стали серебряными призерами соревнований.

Примечательно, что на предыдущем чемпионате России Петр Мальцев и Дмитрий Мягков выступали в одной паре и завоевали чемпионский титул. В 2026 году спортсмены играли с другими партнерами и встретились уже по разные стороны корта в решающем матче турнира. На этот раз победу одержал Мягков, выступавший вместе с Колобовым.

Бронзовые награды завоевали Ярослав Простаков и Павел Карпушкин. В матче за третье место они обыграли Даниила Бобоханова и Магомеда Зугумова.

Чемпионат России проходил с 16 по 22 ноября и впервые состоялся в Екатеринбурге. Ранее соревнования проводились в Москве. За медали боролись 240 спортсменов из 30 регионов страны.