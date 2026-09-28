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Стала известна дата проведения 58-го зимнего марафона «Дорога жизни»
Старты и события

28 сентября, 19:10

1 мин.

Стала известна дата проведения 58-го зимнего марафона «Дорога жизни»

Мария Задорожная
Автор
Зимний марафон «Дорога жизни».
Фото Пресс-служба Лиги Героев

58-й зимний марафон «Дорога жизни» пройдет 31 января 2027 года в Ленинградской области. Забег посвятят 83-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

Основная дистанция протяженностью 42,2 км традиционно пройдет по Дороге жизни. Участники стартуют у мемориала «Разорванное кольцо» на западном берегу Ладожского озера и финишируют у мемориала «Цветок жизни».

В 2026 году среди участников были 90-летний Михаил Гершман, выходящий на старт «Дороги жизни» с 1982 года, представители семьи Тани Савичевой и 94-летний Владимир Павлов, ставший самым возрастным участником соревнований. На дистанцию также вышел олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Малышко.

Организаторами марафона выступают «Лига Героев», правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также администрация Всеволожского муниципального района. Регистрация на марафонскую дистанцию 42,2 км уже открыта, прием заявок на забеги на 1, 5 и 10 км начнется позднее.

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Бег
Лига Героев
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