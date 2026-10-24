Михаил Дегтярев заявил о намерении России вновь претендовать на проведение Универсиады

Россия намерена претендовать на проведение Всемирных студенческих игр (Универсиады) в ближайшие годы. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске.

«Мы можем и должны претендовать на проведение Универсиады в ближайшие годы. По крайней мере, там есть окна, слоты, на что можно подать заявку», — заявил Михаил Дегтярев.

По словам министра, на следующей неделе Россию посетит делегация Международной федерации студенческого спорта (FISU) во главе с ее президентом Эдером Леонцем. Конкретные сроки возможной заявки и город проведения соревнований пока не названы.

На форуме вице-премьер Дмитрий Чернышенко также сообщил, что в 2026 году в России состоялись 46 международных спортивных соревнований. До конца года запланировано еще 26 турниров.