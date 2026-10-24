Тропс
Личный опыт Тренировки и восстановление Питание Старты и события Экипировка и инвентарь
Маршруты и путешествия
Виды спорта
Суперниндзя
Гибкий ЗОЖ
Уведомления
Главная
Тропс
Старты и события
Новости
Россия намерена претендовать на проведение Универсиады в ближайшие годы — Дегтярев
Старты и события

24 октября, 17:00

1 мин.

Михаил Дегтярев заявил о намерении России вновь претендовать на проведение Универсиады

Мария Задорожная
Автор
Форум «Россия — спортивная держава».
Фото Фонд Росконгресс

Россия намерена претендовать на проведение Всемирных студенческих игр (Универсиады) в ближайшие годы. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев на международном форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске.

«Мы можем и должны претендовать на проведение Универсиады в ближайшие годы. По крайней мере, там есть окна, слоты, на что можно подать заявку», — заявил Михаил Дегтярев.

По словам министра, на следующей неделе Россию посетит делегация Международной федерации студенческого спорта (FISU) во главе с ее президентом Эдером Леонцем. Конкретные сроки возможной заявки и город проведения соревнований пока не названы.

На форуме вице-премьер Дмитрий Чернышенко также сообщил, что в 2026 году в России состоялись 46 международных спортивных соревнований. До конца года запланировано еще 26 турниров.

В&nbsp;Красноярске пройдет XIV Международный спортивный форум &laquo;Россия&nbsp;&mdash; спортивная держава&raquo;.В Красноярске пройдет XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Читайте также
Карпин недоволен дисциплиной Глушенкова, Максим сам больше не хочет играть. Почему не вызвали в сборную лучшего бомбардира РПЛ
«Потрясающе». Варламов выиграл впервые после долгого возвращения в НХЛ
«Просто зверюга». Капризов повторил достижение Овечкина, Юров и Сергачев подрались с американцами
Читайте далее
Форум «Россия — спортивная держава» в Красноярске собрал более 2900 участников из 57 стран
Следующий материал
Форум «Россия — спортивная держава» в Красноярске собрал более 2900 участников из 57 стран
Последние новости
28 окт 13:00
Сочи Марафон — 2026: бегуны из 477 городов и 83 регионов России, даты и дистанции
28 окт 12:00
На Оклендский марафон зарегистрировались почти 18 тысяч человек
28 окт 10:30
Кубок мира по плаванию на открытой воде — 2026/27: календарь пяти этапов и даты соревнований
27 окт 16:00
Кубок России по дуатлон-кроссу — 2026: более 350 участников из 15 регионов, итоги турнира в Татарстане
27 окт 15:00
IRONMAN 70.3 Turkiye — 2026: дата 1 ноября, дистанции плавания, велогонки и бега, старт в Белеке