Около 30 московских школьников приняли участие в открытой тренировке «Родины» под руководством Альбы

Около 30 московских школьников приняли участие в открытой тренировке футбольного клуба «Родина» под руководством главного тренера Джонатана Альбы. Мероприятие состоялось в рамках Дня детского самоуправления накануне матча 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги против «Локомотива».

Участниками встречи стали дети из проекта «Родные игры», которые на протяжении сезона поддерживают команду на фанатском секторе. Школьники смогли познакомиться с организацией тренировочного процесса профессионального клуба и понаблюдать за работой тренерского штаба.

Помимо этого, ребята попробовали себя в разных ролях: тренеров, стюардов, врачей, поваров и представителей спортивных СМИ. Завершилась программа детской пресс-конференцией с участием Альбы и футболиста «Родины» Магомеда Абдусаламова.

Главный тренер команды положительно оценил инициативу и отметил поддержку юных болельщиков. «Самое главное, что они получили огромное удовольствие сегодня, ведь они по-настоящему любят футбол, а тут тренировка профессиональной команды. Так что уверен, сегодня исполнилась их маленькая мечта», — сказал Альба.

Специалист также пожелал детям успехов в собственных тренировках и призвал не расстраиваться из-за поражений, напомнив, что за ними могут последовать победы.

Проект «Родные игры» реализуется футбольным клубом «Родина» совместно с Московским образованием при поддержке благотворительного фонда «ЛФ Социальные проекты». Третий сезон объединяет около 4500 школьников из 64 образовательных учреждений всех округов Москвы.