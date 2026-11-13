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Названа дата Эстафеты по Садовому кольцу в 2027 году
Старты и события

Сегодня, 07:18

1 мин.

Названа дата Эстафеты по Садовому кольцу в 2027 году

Мария Задорожная
Автор
Эстафета по Садовому кольцу в 2027 году.
Фото Беговое Сообщество

Эстафета по Садовому кольцу состоится в Москве 15 мая 2027 года. Дату проведения объявило Беговое сообщество, представившее календарь соревнований на следующий сезон. Одним из нововведений станет участие студенческих команд. Впервые в программу Студенческого кубка Бегового сообщества включили смешанную Эстафету по Садовому кольцу. Она станет пятым этапом сезона 2026/27.

В седьмом сезоне студенческого турнира участвуют 49 команд московских вузов. Количество этапов увеличено с пяти до шести. Кроме того, организаторы разделили команды на два дивизиона с независимыми зачетами.

В программу кубка также добавили отдельные эстафеты для выпускников и студентов и аспирантов в возрасте от 26 до 34 лет, представляющих вузы, которые участвовали хотя бы в одном из предыдущих сезонов соревнований. Заключительный, шестой этап Студенческого кубка сезона 2026/27 пройдет 22 мая на стадионе.

Эстафета по Садовому кольцу включена в календарь Бегового сообщества наряду с марафонами, полумарафонами и другими массовыми стартами. Информацию об открытии регистрации и подробную программу соревнований организаторы представят дополнительно.

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