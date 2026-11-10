На Фукуоке пройдет триатлон IRONMAN 70.3

15 ноября на вьетнамском острове Фукуок состоится триатлон IRONMAN 70.3. Участникам предстоит преодолеть стандартную для этой серии дистанцию: 1,9 км плавания, 90 км на велосипеде и 21,1 км бегом. В сумме это около 113 км.

Плавательный этап пройдет в море. Велосипедная часть трассы будет состоять из четырех кругов, а беговой маршрут проложен вдоль побережья. Организаторы также представили схему зон для зрителей и предупредили о возможных временных ограничениях движения на юге острова.

Формат IRONMAN 70.3 рассчитан на подготовленных участников: результат зависит не только от скорости в каждой дисциплине, но и от распределения сил, питания и работы в транзитных зонах.