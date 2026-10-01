На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» обсудили развитие отрасли

1 октября на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» в Москве обсудили объем целевых отчислений букмекерских компаний за три квартала 2026 года.

Участники пленарного заседания затронули темы финансирование спорта за счет букмекерского рынка, распределение средств между спортивными организациями и борьбу с нелегальными операторами.

С 2026 года средства целевых отчислений распределяет Российский спортивный фонд. Закон о его создании был принят в июне 2025 года. Финансирование предоставляется на конкурсной основе. По словам министра спорта Михаила Дегтярева, с начала года попечительский совет фонда распределил средства по итогам 10 конкурсов. До конца 2026 года планируется подвести итоги еще более чем 10 конкурсов.

Получателями финансирования могут стать спортивные федерации, общества и школы, студенческие организации, а также Олимпийский, Паралимпийский и Сурдлимпийский комитеты. В соглашениях с организациями фиксируются сроки реализации проектов, ожидаемые результаты и способы контроля за расходованием средств. Оператором мероприятия выступает спортивная платформа Фонда Росконгресс.