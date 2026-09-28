Михаил Дегтярев выступит на пленарной сессии форума АИС-2026

Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выступит на пленарной сессии IV форума «Азартные игры: отчисления на спорт». Заседание состоится 1 октября. Вместе с ним в дискуссии примут участие Умар Кремлев, заместитель министра финансов Иван Чебесков, глава Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев, а также представители Госдумы и букмекерской отрасли.

Среди основных тем форума — регулирование букмекерского рынка, целевые отчисления на развитие спорта, спортивное спонсорство и профилактика игровой зависимости. Отдельные дискуссии посвятят законодательным инициативам и применению искусственного интеллекта.

Кроме того, эксперты обсудят влияние телевизионных проектов на узнаваемость спортсменов и развитие их личных брендов. Оператором форума выступает спортивная платформа Фонда Росконгресс.