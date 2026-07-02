Опубликована информация о получении стартового пакета на марафон «Белые ночи» — 2026

СберПрайм марафон «Белые ночи» — 2026 состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 4 июля. Старт на 10 км — в 20.00. Старт марафонской дистанции — в 22.00.

Стартовый пакет на марафон «Белые ночи» — 2026

Стартовый пакет участника забегов на дистанции 42 км 195 м и 10 км включает:

стартовый номер с чипом хронометража;

браслет, пакет и наклейку для камеры хранения.

В стартовый пакет спортсменов элитного кластера входит также фирменная футболка. Участникам, дошедшим до финиша, выдадут памятную медаль. Спортсмены, преодолевшие марафонскую дистанцию, получат в подарок термонакидку.

Где и когда забирать номер на марафон «Белые ночи» — 2026

Забрать стартовый пакет участника необходимо заранее:

3 июля с 10.00 до 21.00;

4 июля с 9.00 до 16.00.

Выдавать номера будут на территории у «Газпром Арены».

Как получить пакет за другого человека

Получить стартовый пакет может доверенное лицо участника. Для этого нужно оформить доверенность по форме организатора. Помимо доверенности потребуются копия паспорта участника, оригинал медицинской справки или заключения, оригинал паспорта доверенного лица.

«Спорт-Экспресс» опубликует в газете имена всех, кто финиширует на дистанции 42,2 км. Героями публикации станут не только победители, а каждый участник, сумевший преодолеть марафон.