Сочи Марафон 2026: перекрытия дорог с 24 октября по 2 ноября, схема движения

В центре Сочи с 24 октября начнут действовать дорожные ограничения из-за подготовки и проведения «Сочи Марафона». С 06:00 24 октября до 20:00 2 ноября движение транспорта ограничат на Театральной площади у Зимнего театра.

На площади разместят стартовый городок. Дополнительные перекрытия предусмотрены 31 октября с 08:00 до 11:00 на улицах Театральной и Орджоникидзе, а 1 ноября с 04:00 до 15:00 — на маршрутах основных забегов по центральным улицам города.

Соревнования пройдут 31 октября и 1 ноября. В первый день запланированы детские и короткие забеги, во второй — основные дистанции, включая марафон и полумарафон.

Городские власти просят автомобилистов заранее планировать поездки. Точную схему закрытых участков рекомендуется сверить с актуальными объявлениями администрации перед выездом.