Триатлон IRONSTAR 113 пройдет в Сириусе 3 октября

В Сириусе состоится триатлон IRONSTAR 113 — старт на «полужелезной» дистанции. Участникам предстоит последовательно преодолеть плавательный, велосипедный и беговой этапы. Соревнования пройдут на побережье Черного моря и в районе олимпийских объектов Сириуса.

Дата

IRONSTAR 113 пройдет 3 октября в Сочи. Стартовый городок и зона ЭКСПО разместятся на Морском бульваре в Сириусе, рядом с отелями «Альфа Сириус» и Mantera Resort & Congress.

Маршрут

Плавательный этап пройдет в акватории Имеретинского порта. Велосипедный и беговой этапы пройдут по территории Сириуса. Общий лимит времени на прохождение всей дистанции составляет 8 часов. Драфтинг на велосипедном этапе запрещен: спортсмены должны соблюдать дистанцию не менее 12 м друг от друга.

Дистанция

В программу входят 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега. В сумме спортсменам предстоит преодолеть 113 км.