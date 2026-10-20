Гонка Героев Urban завершила сезон в Москве: 1500 участников и победители чемпионата России

17 октября в Парке Победы на Поклонной горе прошла Гонка Героев Urban, завершившая сезон соревнований. Мероприятие собрало около 1500 участников, среди которых были любители активного отдыха, профессиональные спортсмены и корпоративные команды из более чем 40 компаний Москвы и Подмосковья.

Участникам массового старта предстояло преодолеть 5 км с 25 препятствиями. На трассе их ждали двухметровые заборы, горизонтальные сетки, бревна, различные виды рукоходов, переноска покрышки и вращающиеся шестигранники. Финальным испытанием стала горка с канатами.

В рамках мероприятия состоялись чемпионат и первенство России по гонкам с препятствиями в дисциплине «Дистанция 5000-6000 метров».

Чемпионом России среди мужчин стал Сергей Грицак, финишировавший за 19 минут 15 секунд. Второе место занял Андрей Новиков (19:19), третье — Константин Сутулов (19:34).

Среди женщин победила 17-летняя Кира Чижкова с результатом 25 минут 1 секунда. Серебряную медаль завоевала Ангелина Переславцева (26:10), бронзовую — Анастасия Михина (30:37).

В первенстве России среди юниоров первые места заняли Артем Умницын (22:04) и Анна Родичева (27:42). В категории PRO победителями стали Евгений Стоякин и Екатерина Абрамова.

Руководитель проекта «Гонка Героев» Игорь Кактыш подвел итоги завершающего старта сезона.

«Гонка Героев Urban стала финальным стартом сезона. Судя по эмоциям участников, мы завершаем его на отличной ноте: хорошая погода, прекрасная трасса и улыбки на финише. Спасибо всем, кто разделил эти моменты с нами!» — отметил Кактыш.

По данным организаторов, в 2026 году команда провела более 30 мероприятий в 11 регионах России. Общее число участников составило около 60 тысяч человек.