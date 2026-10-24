Форум «Россия — спортивная держава» в Красноярске собрал более 2900 участников из 57 стран

В Красноярске завершился XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», который проходил с 21 по 23 октября. В мероприятии приняли участие более 2900 человек из 57 стран.

За три дня состоялись свыше 50 деловых мероприятий, 11 из которых прошли с участием иностранных гостей. Среди участников форума были представители 45 общероссийских и 116 региональных спортивных федераций.

Спортивная программа включала более 12 мероприятий, в том числе «Забег Единства». На выставке работали 45 стендов, где представили спортивное оборудование, технологии для тренировок и проекты развития адаптивного спорта.

На форуме также прошла международная встреча представителей сурдлимпийского движения из 21 страны. Пленарное заседание впервые сопровождалось сурдопереводом.

По данным организаторов, за время форума состоялось более 110 подписаний соглашений о сотрудничестве в спортивной сфере.