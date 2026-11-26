Финал чемпионата мира T100 пройдет в Катаре с участием профессионалов и любителей

Финал чемпионата мира T100 по триатлону пройдет 10-12 декабря в Лусаиле, Катар. В программу войдут профессиональные гонки среди мужчин и женщин, соревнования в возрастных категориях и открытый старт на дистанции 100 км.

Профессиональная дистанция T100 включает 2 км плавания в Персидском заливе, 80 км велогонки и 18 км бега. Женский финал запланирован на 11 декабря, мужской — на 12 декабря. В тот же день пройдет чемпионат мира T100 среди возрастных групп.

Организаторы также включили в программу спринтерский триатлон и короткие забеги на 1 и 5 км, которые состоятся 10 декабря. Для участия в возрастном чемпионате мира спортсменам необходимо выполнить квалификационные требования. В открытом старте на 100 км могут выступить участники от 18 лет.