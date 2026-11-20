Филадельфийский марафон установит рекорд массовости в 2026 году

С 20 по 22 ноября в Филадельфии (США) проходит марафонский фестиваль Philadelphia Marathon Weekend. Организаторы ожидают рекордные 40 тысяч участников. В программу вошли марафон, полумарафон, забег на 8 км и детские соревнования.

Полумарафон и забег на 8 км состоятся 21 ноября, основная марафонская дистанция — 22 ноября. На марафон зарегистрированы 20 тысяч человек, на полумарафон — 15 тысяч, еще 5 тысяч примут участие в забеге на 8 км.

История Филадельфийского марафона началась в 1994 году, когда на старт вышли всего 1500 бегунов. За три десятилетия соревнование превратилось в один из крупнейших марафонов США.

Маршрут проходит через исторические кварталы города, вдоль реки Скулкилл и через парк Фэрмаунт. Марафон также является квалификационным стартом для Бостонского марафона.