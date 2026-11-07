В Дмитрове 8 ноября пройдет осенний трейл с детскими стартами и северной ходьбой

8 ноября в подмосковном Дмитрове состоится осенний «ДмиТров Трейл», который организаторы называют закрытием бегового сезона. Стартовый городок разместится по адресу: микрорайон Внуковский, 28.

Взрослые участники смогут выбрать лесные дистанции 3 и 7 км. Детям до семи лет предложат забег на 500 м без хронометража и распределения призовых мест, а ребятам от 7 до 14 лет — на 1 км. Для любителей северной ходьбы предусмотрена отдельная дистанция 3 км.

Согласно опубликованной программе, стартовый городок откроется в 9:00, детский забег на 500 м начнется в 9:55. После 10:00 последовательно стартуют остальные участники, в том числе спортсмены на дистанциях 3 и 7 км.

Электронная регистрация на странице Национального бегового движения уже закрыта. Организаторы сообщают о возможности оформления заявки на месте выдачи стартовых пакетов. Перед поездкой следует проверить наличие свободных номеров и условия допуска.