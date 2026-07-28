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Более 3 тысяч человек приняли участие в «Гонке Героев» в Алабино
Старты и события

Сегодня, 09:10

1 мин.

Более 3 тысяч человек приняли участие в «Гонке Героев» в Алабино

Мария Задорожная
Автор
«Гонка Героев» в Алабино.
Фото Группа ВКонтакте «Гонка Героев», соцсети

На полигоне Алабино прошла одна из масштабных «Гонок Героев» этого сезона. Более 3 тысяч человек вышли на старт восьмикилометровой трассы, чтобы преодолеть 28 препятствий на силу, выносливость и умение работать в команде.

Маршрут Гонки состоял из водных преград, рукоходов, высоких стен, канатных конструкций, грязевых участков и колючей проволоки. Финальным испытанием стал восьмиметровый «Эверест». В итоге самым быстрым участником гонки стал Артем Подъяблонский, он преодолел дистанцию за 55 минут 58 секунд.

Также гостей соревнований ждали активности от партнеров, зоны отдыха и развлечений для всей семьи. Больше всего внимания привлек турнир по лазертагу, в нем приняли участие более 100 человек. После финиша спортсменов встречала полевая кухня: всех желающих угощали горячей гречневой кашей и чаем.

Кроме того, в летней гонке приняли участие более 150 корпоративных команд. Состоялись сразу два командных турнира.

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