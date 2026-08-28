Более 2500 человек примут участие в «Гонке героев» в Туле

5 сентября в Тульской области пройдет «Гонка героев». В забеге с препятствиями примут участие более 2500 человек.

Соревнования состоятся в парке активного отдыха «Некрасово». Участникам предстоит преодолеть трассу длиной 8,85 км с 27 препятствиями разного уровня сложности.

На дистанции будут расположены рукоходы, вертикальные заборы, канатные конструкции, стены, переправы, рвы, водные и грязевые участки, а также препятствия с колючей проволокой. Некоторые испытания рассчитаны на командное прохождение.

«Кто-то приезжает за спортивным результатом, кто-то — чтобы провести этот день с друзьями, семьей или коллегами, а кто-то впервые решается проверить себя на такой трассе», — рассказал руководитель «Гонки героев» Игорь Кактыш.

Участникам доступны индивидуальный и командный форматы. В последнем случае группы до 10 человек проходят дистанцию вместе с инструктором. К участию допускаются спортсмены старше 18 лет.