Более 14 тысяч бегунов вышли на старт марафонского фестиваля в Ларнаке

Марафонский фестиваль Radisson Hotels Larnaka Marathon на Кипре собрал более 14 тысяч участников из 85 стран. Это стало рекордом для мероприятия.

В 2026 году бегунам предложили обновленную трассу, которая прошла вдоль побережья Ларнаки. В программу вошли классический марафон, полумарафон, забеги на 10 и 5 км, корпоративная пятерка и детская дистанция 1 км.

Среди мужчин марафон выиграл представитель Великобритании с результатом 2:32:14. В женском зачете победила спортсменка из Чехии с результатом 2:56:01. В полумарафоне среди женщин россиянка заняла третье место с результатом 1:22:43. Еще один представитель России стал вторым на дистанции 5 км — 16:53.