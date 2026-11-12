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Беговое сообщество представило календарь забегов на 2027 год
Старты и события

12 ноября, 18:40

2 мин.

Беговое сообщество представило календарь забегов на 2027 год

Мария Задорожная
Автор
Марафон от Бегового сообщества
Фото Беговое сообщество

Беговое сообщество представило календарь соревнований на 2027 год. В Москве и Санкт-Петербурге запланировано около 20 беговых событий, включая марафоны, полумарафоны, кроссы, стадионные старты и студенческие соревнования. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Сезон откроется 13-14 февраля вторым этапом Студенческого кубка Бегового сообщества (СКБС). На 21-22 февраля запланированы легкоатлетические соревнования «Скорость» в манеже. Первый шоссейный забег года — «Апрель» — состоится 4 апреля, а 17-18 апреля пройдет Московский полумарафон.

В мае запланированы кроссы «Быстрый пес» (1 мая) и «Лисья гора» (2 мая), Эстафета по Садовому кольцу (15 мая), а также стадионные соревнования «Скорость» (23 мая). Кроме того, в течение месяца завершится седьмой сезон Студенческого кубка Бегового сообщества.

Летом участников ждут Красочный забег 6 июня и Ночной забег 19 июня. В Санкт-Петербурге 10 июля состоится марафон «Белые ночи», а 8 августа — полумарафон «Северная столица». На 29 августа в Москве запланирован Большой фестиваль бега, который объединит спортивные дистанции и развлекательную программу для участников и зрителей.

Главный осенний старт — Московский марафон — пройдет 25-26 сентября 2027 года. На 9-10 октября назначены осенние кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора». В ноябре начнется новый сезон Студенческого кубка Бегового сообщества, а завершат год соревнования «Скорость» 20-21 ноября.

Отдельное место в календаре занимает Студенческий кубок. В сезоне 2026/27 предусмотрено шесть этапов вместо пяти, а команды разделены на два дивизиона с независимыми зачетами. Участие в турнире заявили 49 команд московских вузов.

Организаторы предупреждают, что календарь может дополняться, а даты и программы отдельных соревнований — изменяться. Информация о стартах и открытии регистрации будет публиковаться на официальном сайте Бегового сообщества.

Студенческий кубок Бегового сообщества. В Москве 49 студенческих команд поборются за Кубок Бегового сообщества
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