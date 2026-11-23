Алена Зорина выиграла Кубок ШОС по боулдерингу с преимуществом 0,8 балла

Россиянка Алена Зорина из Иркутской области выиграла соревнования по боулдерингу на Открытом Кубке ШОС по скалолазанию в Москве.

Зорина набрала 84,6 балла и всего на 0,8 балла опередила иранскую спортсменку Махдису Хамиднежад (83,8). Обе участницы преодолели три трассы и взяли промежуточную зону на четвертой. Однако сопернице россиянки потребовалось больше попыток, что повлияло на итоговый результат.

Бронзовую медаль выиграла Анастасия Кобелева из Ленинградской области с 74,5 балла. У мужчин победил иранец Радин Форугиан, набравший 99,4 балла. Второе место занял его соотечественник Мохаммадреза Тарлани, третьим стал россиянин Андрей Чурилов. У обоих призеров оказалось по 69,6 балла, но дополнительный показатель оказался в пользу Тарлани.

Боулдеринг — дисциплина скалолазания на коротких сложных маршрутах невысоко над страховочными матами. На соревнованиях значение имеют достигнутые зацепы и количество попыток.