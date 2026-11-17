75-летний грек пробежал Афинский марафон босиком в костюме древнегреческого воина

75-летний грек Идоменей Аврамакис преодолел классическую марафонскую дистанцию в Афинах босиком и в костюме древнегреческого воина. На финиш он вышел со щитом и мечом и завершил забег на стадионе «Панатинаикос» в 18:15 — спустя несколько часов после победителей элитной гонки.

Этот старт стал для Аврамакиса 55-м марафоном. Его необычный образ стал одной из запоминающихся историй соревнования: спортсмен не только отказался от привычной беговой обуви, но и выбрал костюм, отсылающий к античной истории марафона.

История Аврамакиса привлекла внимание к спортивному долголетию и личной мотивации. Для одних участников марафон — борьба за время и место в протоколе, для других — возможность поддерживать многолетнюю традицию и добраться до финиша в собственном темпе.