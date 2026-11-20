Зачем наращивать мышцы, если вы не бодибилдер? Что я понял за 13 лет тренировок: колонка Никиты Серова

Сейчас мне 36 лет, и уже 13 лет я систематически тренируюсь. За это время я прошел путь от человека, который просто хотел изменить свое тело, до мастера спорта по бодибилдингу и победителя соревнований. Были периоды, когда спорт занимал практически все мое внимание.

Сегодня мое отношение к физической форме изменилось. Я больше не хочу превращать жизнь в бесконечную гонку за новыми килограммами мышц, спортивными результатами и идеальными пропорциями.

У меня есть бизнес, семья, трое замечательных детей. Я хочу оставаться сильным, подвижным, выносливым и хорошо выглядеть, но при этом иметь достаточно времени и сил для близких. Поэтому теперь мышцы для меня — не просто внешний вид, а физический ресурс, который помогает чувствовать себя уверенно и полноценно жить.

За годы тренировок я понял, насколько отличается жизнь во время соревновательной подготовки от жизни вне ее. В этой колонке расскажу, какие выводы сделал за 13 лет в бодибилдинге, каких ошибок мог избежать и почему сегодня иначе отношусь к мышечной массе.

Почему мышцы нужны не только бодибилдерам

Я считаю, что мышечная масса нужна не только тем, кто выступает на сцене, поднимает большие веса или стремится к спортивным титулам. Речь не об экстремальных объемах, а о крепком, функциональном теле, которое позволяет сохранять силу и физическую форму на протяжении всей жизни.

Фото Личный архив Никиты Серова

Крупный метаанализ 49 исследований, охвативший более 878 тысяч человек, показал, что низкая мышечная масса связана с повышенным риском смертности от разных причин. Это не означает, что мышцы гарантируют долголетие или защищают от конкретных заболеваний. Но это серьезный повод задуматься о том, насколько важно поддерживать мышечную массу на протяжении жизни.

Мышцы — активная часть организма. Во время физических нагрузок они выделяют сигнальные молекулы, которые участвуют в обмене веществ и взаимодействии с другими органами. Поэтому я смотрю на мышцы гораздо шире, чем просто на объем бицепса или ширину плеч.

Можно выглядеть стройным, но при этом не иметь достаточной силы и физической подготовки. Поэтому я бы перестал оценивать физическую форму исключительно по цифре на весах. Для меня важнее сила, выносливость и функциональность тела. Не ради сцены. Не ради чужого мнения. Не ради фотографии в социальных сетях, а ради себя, своей жизни и своих детей.

Что дает сильное тело за пределами тренажерного зала

Я убежден, что физическая форма влияет не только на то, как человек выглядит, но и на то, как он себя ощущает. Когда понимаешь, что твое тело сильное, выносливое и способно справляться с нагрузками, меняется внутреннее состояние. Появляется уверенность в собственных возможностях.

Фото Личный архив Никиты Серова

Для меня физическая подготовка — это часть полноценной жизни. Возможность активно путешествовать, заниматься любимыми делами, проводить время с детьми, справляться с бытовыми нагрузками и не чувствовать, что собственное тело ограничивает.

И здесь я хочу отдельно сказать о мужчинах. Для своих детей ты должен быть не просто отцом, который говорит правильные вещи. Ты должен быть человеком, на которого они хотят равняться. Дети смотрят на нас гораздо внимательнее, чем нам кажется. Они замечают, как мы выглядим, как двигаемся, как относимся к своему здоровью и как живем. Я не сторонник того, чтобы заставлять ребенка заниматься спортом, постоянно читать ему лекции о дисциплине или требовать от него каких-то результатов. Я считаю, что гораздо правильнее самому быть примером.

Фото Личный архив Никиты Серова

Для меня это одна из самых важных причин поддерживать форму. Я хочу, чтобы мои дети видели во мне не только отца, который обеспечивает семью, но и человека, который умеет заботиться о себе и оставаться активным.

Почему не нужно бояться перекачаться

Самое распространенное заблуждение, которое я слышу: «Я не хочу ходить в зал, потому что боюсь перекачаться». Особенно часто это говорят девушки.

Но давайте посмотрим на ситуацию реалистично. Мышечная масса не появляется за несколько недель от того, что ты начал приседать, делать тяги или работать с гантелями. Это результат систематической работы, грамотного тренировочного процесса, питания и восстановления. Даже профессиональным спортсменам приходится прикладывать колоссальные усилия, чтобы годами менять свое телосложение.

Женщины тоже способны хорошо адаптироваться к силовым тренировкам и увеличивать мышечную массу. При этом средний относительный прирост мышц, согласно исследованиям, сопоставим с мужским, хотя мужчины могут набирать больше мышц в абсолютных величинах.

Еще одно заблуждение — будто силовые тренировки обязательно сделают человека менее подвижным. На самом деле правильно построенная силовая программа может развивать силу, координацию и функциональные возможности, не лишая человека подвижности.

Фото Личный архив Никиты Серова

Когда я только начинал знакомиться с бодибилдингом и тренажерным залом, у меня тоже были определенные стереотипы. Я думал, что не хочу слишком сильно увеличивать мышечную массу, что можно перекачаться и что бодибилдинг — это исключительно про огромные мышцы.

Но когда я все-таки пришел в зал, довольно быстро понял одну вещь: работа с собственным телом гораздо сложнее, чем кажется со стороны.

Соревновательный бодибилдинг — это история не про здоровье

Жизнь на подготовке и жизнь вне подготовки — две совершенно разные истории. Их даже сложно сравнивать.

Когда готовишься к соревнованиям, ты сконцентрирован на своей цели не на 100, а на 1000 процентов. У тебя есть четкий план, который рассчитан не на шесть недель, а, как правило, на несколько месяцев.

Ты тренируешься практически без остановки, придерживаешься строгого питания, высчитываешь каждую калорию, каждый грамм белка, жира и углеводов. Тренировочные объемы достаточно большие. Например, полугодовой цикл может включать три месяца массонабора и три месяца сушки. Это изнурительный режим, в котором полноценного восстановления часто просто не хватает.

Фото Личный архив Никиты Серова

Во время сушки, особенно при дефиците калорий, могут возникать серьезные проблемы со сном. Поэтому очень важно правильно выдержать паузу после соревновательного сезона: при необходимости сдать анализы, обратиться к специалистам, восстановиться физически и психологически.

После соревновательного периода все меняется. Я начинаю гораздо больше внимания уделять восстановлению: чаще хожу на массаж, стараюсь качественнее спать и даю организму возможность отдохнуть от интенсивных нагрузок.

Я всегда говорю: соревновательный бодибилдинг — это история не про здоровье. Поэтому после того, как ты получаешь свою золотую медаль, наступает время заняться собой.

Как я тренируюсь сейчас

На самом деле у меня нет одной закрепленной тренировочной программы. Я стараюсь менять тренировочные циклы каждые 4-6 недель, чтобы не зацикливаться на одном сплите и постоянно экспериментировать.

Моя классическая программа строится по схеме 2-1-3-1: две тренировки, день отдыха, три тренировки и снова день отдыха. В каждый тренировочный день я прорабатываю отдельную группу мышц.

Фото Личный архив Никиты Серова

В таком режиме я работаю 4-6 недель, после чего на 2-3 недели снижаю интенсивность тренировок примерно вдвое. В этот период перехожу на круговые тренировки через день. Так я даю возможность восстановиться мышцам, суставам и связкам, немного отдохнуть от полноценных силовых нагрузок.

Сейчас у меня другой эксперимент — восьмидневный тренировочный цикл по схеме 3-1: три силовых дня, один день отдыха, еще три силовых дня и снова отдых.

Выглядит он следующим образом:

День 1 — грудь.

День 2 — спина.

День 3 — ноги, передняя поверхность бедра.

День 4 — отдых.

День 5 — плечи.

День 6 — руки.

День 7 — ноги, задняя поверхность бедра.

День 8 — отдых.

Упражнения постоянно меняются, но сами тренировки остаются достаточно объемными.

В дни, когда я не тренирую ноги, обязательно добавляю 35-45 минут кардио. После каждой силовой тренировки делаю растяжку. А после тренировки ног вместо кардио уделяю время прессу и завершаю занятие 5-10 минутами сауны.

Самая большая ошибка за годы тренировок

Наверное, самая главная ошибка — отсутствие грамотной тренерской поддержки во время соревновательной подготовки.

Я пытался быть сам себе тренером, эндокринологом, нутрициологом. Изучал литературу, различные брошюры, материалы из колледжа спортивной подготовки и колледжа фитнес-тренеров. У меня, кстати, два профильных диплома. Безусловно, этот путь дал мне определенные знания и опыт. Но сегодня я понимаю, насколько важно работать с профессиональной командой.

По моему мнению, тренерская работа может определять от 40 до 60% результата. И дело не только в физической подготовке. Это еще и психологическая поддержка. Тренер — это часть твоей команды и, в определенном смысле, часть тебя самого. У него колоссальный опыт, он видит не только тебя, но и других спортсменов, знает разные подходы и может своевременно скорректировать подготовку.

Когда ты работаешь исключительно самостоятельно, ты ограничен собственным опытом и собственным взглядом на ситуацию. Поэтому, если бы я мог дать совет себе в начале спортивного пути, он был бы простым: не пытайся все делать самостоятельно. Учись работать в команде, доверяй профессионалам и не бойся обращаться за помощью.

Фото Личный архив Никиты Серова

Почему поддерживать форму сложнее, чем ее набрать

На самом деле я не могу сказать, что после соревнований от чего-то принципиально отказался. Скорее наоборот: я сохранил фундаментальные привычки, которые приобрел за годы подготовки.

Утренний вакуум, прыжки, позирование, работа над мобильностью — все это остается в моей жизни, даже когда тренировочный процесс становится менее интенсивным, а в питании появляются определенные послабления. Я понимаю, что эти вещи работают мне во благо. Кроме того, если в будущем захочу вернуться к соревновательной подготовке, мне будет гораздо проще, потому что фундамент уже заложен.

Знаете, набрать вес, похудеть или сделать хорошую фигуру — это одна история, а вот удержать полученный результат — совершенно другая. Поэтому мой главный принцип после подготовки — сохранить то, что я приобрел за время соревновательного цикла. Дисциплина, которая формировалась годами, не должна заканчиваться вместе с соревнованиями.

При этом я по-прежнему способен достаточно быстро привести себя в соревновательную форму. Так было в марте 2026 года, когда я участвовал в чемпионатах «Золотой кубок России» и «Золотое кольцо России», где стал абсолютным чемпионом, а также в чемпионате Москвы, на котором тоже одержал победу.

Сейчас моя задача — не гнаться за постоянным набором мышечной массы и не пытаться каждый месяц становиться больше. Я хочу удерживать то, что уже имею, сохранять хорошую физическую форму и чувствовать себя комфортно.

Если захочу немного подсушиться, могу скорректировать питание и нагрузки. Если захочу дать себе несколько дней отдыха и немного расслабиться в питании, тоже могу это позволить. Главное — не терять контроль и не выходить за рамки собственного режима.

Сегодня для меня важно сохранять баланс между спортом, работой, личной жизнью и здоровьем. И за годы тренировок я понял одну вещь: работа над своим телом — это в первую очередь работа не с мышцами, а с головой.