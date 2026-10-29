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29 октября, 12:00

1 мин.

Бегунья после восьми попыток смогла преодолеть четырехчасовой рубеж на марафоне

Мария Задорожная
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Фото Личная страница Ханны Заржецки, соцсети

Бегунья-любительница Ханна Заржецки пробежала Лондонский марафон за 3 часа 43 минуты 58 секунд, впервые преодолев дистанцию быстрее четырех часов. До этого спортсменка восемь раз безуспешно пыталась выйти из этого рубежа, пишет Runner's World.

Результат был зафиксирован на Лондонском марафоне еще в 2025 году. Улучшить показатели бегунье помог пересмотр тренировочной программы: она изменила распределение интенсивности занятий и уделила больше внимания восстановлению.

Отмечается, что застой в беговых результатах не всегда связан с недостатком тренировочных объемов. Для прогресса на марафонской дистанции определяющую роль играют баланс между нагрузкой и отдыхом, а также индивидуальная переносимость тренировочного плана. При этом механическое увеличение километража подходит не всем атлетам.

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