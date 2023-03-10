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Вице-президент Федерации триатлона России выступила под флагом ОАЭ. Объяснения Олеси Заволокиной

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Олеся Заволокина
Олеся Заволокина.
Фото Соцсети
Известная спортсменка-любитель отобралась на чемпионат мира, но не собирается стартовать на этом турнире.

Первый вице-президент федерации триатлона России Олеся Заволокина как спортсмен-любитель выступила на турнире Ironman в ЮАР, несмотря на санкции против наших спортсменов. Примечательно, что она участвовала в соревнованиях под флагом ОАЭ. Результат Заволокиной позволил ей отобраться на чемпионат мира по триатлону, который пройдет осенью в Каилуа-Кона (на острове Гавайи), однако участвовать спортсменка в нем не будет даже как представительница Эмиратов. Что происходит?

ЮАР

О том, как принималось решение об участии в турнире в ЮАР, Заволокина рассказала в своих социальных сетях. По словам спортсменки, близкие поддержали ее решение. Всего Олеся потратила 36 дней на подготовку к соревнованиям.

«Друзья, вижу в комментариях, что мое участие в Ironman в ЮАР вызвало немало вопросов, поэтому считаю нужным объяснить свое решение. Триатлон является не просто моим увлечением, а образом жизни уже очень давно. Я как триатлет-любитель занимаюсь им более пяти лет, участвовала в большом количестве мероприятий, как российских, так и зарубежных.

Старт в ЮАР стал для меня еще одним личным вызовом. Решение об участии я, разумеется, принимала сама. Также считаю важным обозначить, что слот на участие (как и все другие затраты, связанные с участием в данном старте) я приобрела за свой счет", — написала Заволокина в социальных сетях.

Турнир в ЮАР является отборочным для более важного старта — чемпионата мира по триатлону. По ходу соревнований разыгрывается целых 65 слотов-путевок в Каилуа-Кону. И, по словам первого вице-президента федерации триатлона России, которая является, в свою очередь, спортсменом-любителем, мировое первенство на Гавайях — ее мечта.

Олеся Заволокина
Фото Соцсети

ОАЭ

Но с участием в турнире в ЮАР тоже не все так просто. Выступала Заволокина в одежде с российским триколором. Но рядом с ее именем на табло соревнований горел флаг другого государства, а именно ОАЭ.

Олеся объяснила данную ситуацию тем, что участвовать в нейтральном статусе было невозможно, поэтому ей пришлось при регистрации на соревнования выбрать другое государство. Но появление флага ОАЭ рядом с ее именем также не случайно — с этой страной у нашей федерации партнерские отношения.

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«Обозначу свою позицию по старту в Коне. Для отбора на ЧМ невозможно выступать под нейтральным флагом, поэтому любители при регистрации и выбирают флаги других государств. При этом, на сам отборочный старт в ЮАР я вышла в трисьюте с российским триколором, так как для меня это исключительно важно.

Что касается ОАЭ, то здесь все просто — это страна, с которой мы максимально плотно взаимодействуем по совместной подготовке спортсменов и проведению стартов, обучению юных триатлетов, за что коллегам большое спасибо", — объяснила спортсменка.

Олеся Заволокина
Фото Соцсети

Чемпионат мира

Несмотря на то что результаты Заволокиной позволили ей квалифицироваться на чемпионат мира на Гавайях и, по сути, исполнить ее давнюю мечту, на турнире ее в конечном итоге не будет. Даже под флагом ОАЭ. Об этом Олеся объявила сама — в своих социальных сетях. Таким образом, ни о какой смене спортивного гражданства речи не идет.

«Я рада, что моя подготовка не прошла даром и что я оказалась среди тех, кто по результатам отобрался на ЧМ в Кону. Вместе с тем по решению ФТР принимать участия в этом старте я не буду. Искренне надеюсь на ваше понимание, друзья! Всем спорт!» — написала Заволокина.

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Чемпионат мира по триатлону, или Ironman World Championship, проходит в октябре на острове Кона с 1978 года. К участию могут быть допущены как профессионалы, так и любители — на определенных условиях. Например, заработать слот на одном из турниров, как это и сделала Заволокина.

Олеся отвечает за комплексное развитие триатлона в стране. Но даже объявив о том, что не будет участвовать в чемпионате мира, своим примером она мотивирует других спортсменов заниматься триатлоном. Ведь даже будучи любителем, реально получить квоту на столь значимый старт.

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