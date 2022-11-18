Украинская триатлонистка попалась на жестком допинге. Ее семья винила прививку от коронавируса и несправедливость

На Олимпиаде в Токио Юлия Елистратова сдала положительный тест на ЭПО.

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова готовилась к Олимпиаде в Токио вместе со всеми атлетами, для одной из лучших спортсменок своей сборной эти Игры должны были стать четвертыми в спортивной карьере. На ее счету был участие в Олимпийских играх в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро. Однако перед самым стартом была обнародована информация о том, что триатлонистка сдала положительную допинг-пробу на ЭПО. Причем произошло это более чем за месяц до ОИ — еще 5 июня 2021-го. Юлии пришлось покинуть Олимпийскую деревню.

Допинг-скандал на Играх в Токио

Триатлон — вид спорта, где необходимо обладать выносливостью, поэтому к спортсменам из этой дисциплины всегда было повышенное внимание (особенно на международных стартах). Но на Олимпиаде в Токио разгорелся неожиданный скандал.

По данным ВАДА, эритропоэтин был обнаружен в организме украинской триатлонистки Юлии Елистратовой еще 5 июня во время Кубка Европы, который проходил в Днепре. Особенность ЭПО в том, что данное вещество вводится исключительно внутривенно, а значит, что прием по ошибке исключается.

Препарат был очень популярен в конце XX века, тогда не было еще точных методов его обнаружения, поэтому его часто использовали. Потом возникла мода на применение этого лекарства микродозами. Считалось, что этом случае обнаружить его тоже тяжело. Однако сейчас, когда есть внесоревновательное тестирование и чуткое оборудование, ЭПО применяют только очень рисковые и недалекие атлеты.

Юлия Елистратова. Фото Getty Images

Причина в вакцине?

Для семьи Юлии случившееся стало настоящим шоком, ведь спортсменка регулярно сдает пробы, включая и на паспорт крови. Всегда ее результаты были отрицательными. Муж спортсменки бывший чемпион России по триатлону Владимир Турбаевский считает, что возможной причиной попадания допинга стала вакцинация от COVID-19, которая была поставлена накануне взятия проб.

«За четыре дня до этой пробы жене сделали прививку от коронавируса. Я не знаю, может, она дала ложноположительный результат? И что с еще одной пробой, которую брали спустя два дня после первой? Если нашли ЭПО тогда, по идее, должны были найти и во второй раз, он же не мог никуда деться«, — говорит Турбаевский в эксклюзивном интервью для «СЭ».

Кстати, версия с прививкой от коронавируса не кажется такой безумной после исследований австралийской вакцины. Ученые доказали, что прививка от ковида, предложенная учеными на Зеленом континенте, может давать ложноположительные результаты, в частности, на ВИЧ. У определенного количества добровольцев анализы были отрицательными до вакцины, а после иммунитет был как к коронавирусу, так и к ВИЧ. Данное исследование способствовало тому, что вакцинация была остановлена. На данный момент не выявлено, что прививка может влиять на результат допинг-тестов.

Самым непонятным в данной ситуации является то, что проба была сдана 5 июня, а вот результаты были оглашены лишь спустя полтора месяца. Также изначально в системе она отражалась как отрицательная, а после по неизвестным причинам оказалась положительной.

«За неделю до этой пробы у Юли брали на анализ кровь и мочу. А потом еще через три дня приезжали домой в рамках внесоревновательного контроля. При этом результата того теста нет до сих пор! А первый сначала стоял в системе как отрицательный, а потом изменился на положительный. Как вот так могло быть?» — задается вопросом супруг триатлонистки.

Юлия Елистратова. Фото Getty Images

Расследование идет до сих пор

Украинка пока не подала иск в Спортивный арбитражный суд. Виновной Юлию до сих пор не назвали, пока триатлонистка пребывает в статусе подозреваемой в употреблении запрещенного вещества. Однако это не позволит ей принимать участие в соревнованиях, включая Олимпиаду в Париже. Расследование идет до сих пор.

Сама вице-чемпионка Европы никак не комментирует скандал. Она сотрудничает со Всемирным антидопинговым комитетом и не хочет провоцировать ситуацию громкими заявлениями в СМИ. Но у Юлии в планах все-таки поехать на Олимпийские игры 2024 года.

«На данном этапе я продолжаю тренировочный процесс и планирую возвращаться к участию в международных соревнованиях после завершения расследования. Я изначально планировала для себя пять Олимпийских игр. Уже успела объявить, что буду представлять Украину в Париже. Буду рассматривать и Лос-Анджелес, где Игры будут в 2028 году. Рассматриваю любые жизненные испытания как новые возможности для самореализации. Они делают нас сильнее. Главное — правильно выйти после всех проблем«, — приводит слова Елистратовой Vesti.ua.

Сейчас украинская спортсменка имеет временное отстранение, а не дисквалификацию. До сих пор нет информации, когда расследование подойдет к концу.