Журналист "СЭ" занял третье место в официальном забеге ПМЭФ на 5 км в категории "СМИ"

Утром 6 июня в Санкт-Петербурге прошел официальный забег в рамках Международного Экономического Форума на 5 км.

Победители и призеры определялись в трех категориях: "Участники Форума", "Представители СМИ" и "Команда организаторов забега", представляющая известную сеть фитнесс-клубов.

Журналист "СЭ" Егор Бычков занял третье место в категории "СМИ", преодолев дистанцию за 20 минут 16 секунд. Памятные призы ему вручил известный хоккеист Вячеслав Войнов​.