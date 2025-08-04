Триатлон
4 августа, 11:21

Второй спортсмен за неделю умер на соревнованиях в Нижнем Новгороде

Игнат Заздравин
Корреспондент

Триатлонист Андрей Пуляев умер в ходе соревнований Ironstar 113 Nizhny Novgorod, сообщает пресс-служба фестиваля.

Спортсмену стало плохо незадолго до завершения водного этапа. Его передали бригаде скорой помощи, которая попыталась реанимировать Пуляева, но его жизнь не удалось спасти. Ему было 40 лет.

«Мы выражаем глубокие соболезнования родным, близким погибшего и поддерживаем с ними связь», — говорится в сообщении.

26 июля в Нижнем Новгороде скончался Дмитрий Ионов, который участвовал в заплыве X-WATERS Volga. Он потерял сознание после обращения за помощью к спасателям. Ионов умер после доставки в областную клиническую больницу.

Источник: РИА «Новости»
