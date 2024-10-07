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В Испании выясняют причину гибели российской триатлонистки

Алина Савинова
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Фото Global Look Press

Организаторы соревнований Ironman Калелья-Барселона прокомментировали гибель российской триатлонистки Елены Смирновой во время заплыва.

«Спортсменка подала сигнал о помощи во время заплыва. Ей была оказана помощь, однако она скончалась по дороге в больницу. Сейчас выясняются причины произошедшего», — приводит ТАСС слова организатора турнира.

Также организаторы отметили, что Смирнова подала все необходимые документы для участия в соревнованиях, у нее не было проблем со здоровьем.

В понедельник, 7 октября, стало известно, что российская спортсменка утонула во время соревнований по триатлону в Барселоне, которые проходили 6-го числа. Тело 41-летней Смирновой было обнаружено в воде вскоре после начала заплыва. Местная медицинская бригада пыталась реанимировать спортсменку, но, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Источник: ТАСС
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