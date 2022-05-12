В Анапе впервые пройдут соревнования по триатлону

В Анапе 14 мая 2022 года состоится открытие большого триатлонного сезона.

Впервые в этом городе пройдут международные соревнования — Ironstar Triathlon Anapa 2022. Мероприятие станет одним из крупнейших событий региона — в нем ожидается более 2000 участников. Большой спортивный фестиваль в Анапе продлится в течение двух дней и соберет как известных российских атлетов, так и любителей спорта и здорового образа жизни.

13 мая, накануне триатлона, пройдут детский и женский забеги. 14 мая участников ждут три дистанции на выбор — Olympic (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег), Sprint (0.75 км плавание, 20 км велогонка, 5 км бег), а также впервые в России пройдет формат Supersprint Relay. Это командная гонка, в которой могут принять участие 2 или 4 человека. Каждый член команды проходит все 3 этапа триатлона: заплыв (250 метров), велогонка (8 км), забег (1,5 км). Итоговое время команды является результатом сложения результатов всех членов команды.