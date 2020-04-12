Украинский триатлонист будет дисквалифицирован на 4 года за применение ЭПО

Как сообщает tri2b.com, 38-летний украинский триатлонист Даниил Сапунов уличен в применении допинга. В его пробе был обнаружен эритропоэтин.

Сообщается, что допинг обнаружен в пробе, которую спортсмен сдал 8 октября 2019 года — за 4 дня до турнира Ironman Hawaii 2019. Украинец тогда занял 24-е место. Сапунов, по данным источника, согласился принять четырехлетнюю дисквалификацию. В его активе одна победа за карьеру на соревнованиях в Малайзии в 2018 году. Он участвовал в трех Олимпиадах.

Кроме того, в применении допинг был уличен и бразилец Родригу Таварес. 7 октября 2019 года он сдал пробу, в которой было обнаружено запрещенное вещество кломифен и несколько анаболических стероидов. Тратлонист также получит дисквалификацию на 4 года.