Триатлонисты из Красноярского края пока остаются в Турции

11 триатлонистов из Красноярского края, отправившиеся на сбор в Турцию в первой половине марта, пока остаются там.

— Пока они в Турции. У одной группы отель проплачен до 20 апреля, у второй — до 24-го. Тренируются, ждут выезда. Они не паникуют, совершенно спокойны, — сообщил «СЭ» президент Федерации триатлона Красноярского края Владимир Мусиенко. (Мария Никулашкина)

По информации пресс-службы Министерства спорта РФ, 77 спортсменам из тех, кто находится за пределами Российской Федерации, требуется эвакуация.

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину. Оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом пошел на такой шаг для максимальной защиты здоровья граждан и ограничения волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.