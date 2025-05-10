Триатлонистка Рясова победила на первом этапе Кубка мира после дисквалификации за допинг
Валентина Рясова заняла первое место на этапе Кубка мира по триатлону в Ченгду (Китай).
Спортсменка показала результат 1 час 53 минуты 22 секунды.
На втором месте расположилась Роксана Слупек из Польши (1:53,28), тройку замкнула испанка Сара Гурреро (1:53,33).
Для 26-летней россиянки этот этап Кубка мира стал первым после двухлетней дисквалификации из-за обнаруженного в допинг-пробе запрещенного вещества.
Срок ее дисквалификации истек 14 марта.
