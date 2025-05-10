Триатлон
Триатлон

10 мая, 10:33

Триатлонистка Рясова победила на первом этапе Кубка мира после дисквалификации за допинг

Сергей Ярошенко

Валентина Рясова заняла первое место на этапе Кубка мира по триатлону в Ченгду (Китай).

Спортсменка показала результат 1 час 53 минуты 22 секунды.

На втором месте расположилась Роксана Слупек из Польши (1:53,28), тройку замкнула испанка Сара Гурреро (1:53,33).

Для 26-летней россиянки этот этап Кубка мира стал первым после двухлетней дисквалификации из-за обнаруженного в допинг-пробе запрещенного вещества.

Срок ее дисквалификации истек 14 марта.

  • No Name 4

    А почему ей не продлили дисквал за нарушение условий отбывания?

    12.07.2025

    • Ксения Шойгу планирует пройти самый большой в мире ультратриатлон в 2026 году

    Россиянка Исакова заняла шестое место на этапе Мировой серии по триатлону в Йокогаме

    Takayama

