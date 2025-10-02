Триатлон
Триатлон

Сегодня, 16:05

Илья Прасолов — о любительском триатлоне: «Люди приходят и гробят себя, но им это нравится»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Илья Прасолов, чемпион России по триатлону на длинной и средней дистанциях, перед стартом в Сириусе рассказал «СЭ» о тех рисках и сложностях, которые наблюдает в российском любительском триатлоне, где сейчас работает тренером, совмещая это с карьерой профессионального спортсмена.

— Решение начать кого-то готовить к стартам связано с тем, что ты хотел получить дополнительный доход? Или почувствовал, что уже готов кого-то тренировать?

— По обеим причинам. В триатлоне не такие большие призовые и зарплаты. Я понимаю, что спортивная карьера не вечна. И чем раньше я начну тренерскую практику, тем будет лучше. Мне было интересно понять, как ситуация выглядит со стороны тренера. Когда я выступал в роли спортсмена, случались конфликты с моим наставником, но увидеть ситуацию со стороны я не мог. И мой тренер Дмитрий Бутков даже рекомендовал этим заняться. Я опасался, что дополнительная нагрузка плохо повлияет на мои результаты. Но Бутков сказал, что я просто стану поменьше сидеть в соцсетях.

— Увидел ситуацию со стороны?

— Да, начал по-другому смотреть на некоторые вещи. Углубился в тренировочный процесс, в его построение, периодизацию, в особенности организма, реакции на нагрузку. Мне всегда это было интересно. Потихоньку в этом разбираюсь, но считаю, что глупо терять опыт, который приобретался годами. Я успел поработать с разными специалистами, в том числе два года тренировался в Испании. Хочется поделиться с людьми тем, что знаю. Может быть, в будущем создать какую-то альтернативную сборной команду.

— У любителей всегда обстоятельства — работа, дети, семьи, все это срывает план подготовки. Пришлось адаптироваться?

— Пришлось. Я максималист, это в жизни и помогает, и мешает. Сначала думал, что нужно сделать все идеально, то есть дать тому, кто ко мне приходит, все от и до — адаптированный под конкретного человека симбиоз научных знаний и моего опыта. Но столкнулся с тем, что большинству требуется просто внимание. Большинству нужны не методики, а поддержка, потому что они занимаются для себя. И главное, на что я, учитывая это, обращаю внимание, — как не загубить их здоровье. Наблюдая за другими любительскими командами, замечаю, что, когда они разрастаются, там теряется контроль. Люди приходят и гробят себя, и, что парадоксально, им это нравится. Они же думают, что сильная усталость означает хорошую тренировку. Своим я пытаюсь объяснить, что нужно следить за интенсивностью, отдыхать. До некоторых получается это донести, до некоторых — нет.

Илья Прасолов и&nbsp;Юлия Голофеева.«У нас любителей знают лучше, чем спортсменов сборной». Триатлет Прасолов — о невозможности выступать на международных стартах
