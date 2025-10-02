Прасолов — о проблемах российского триатлона: «Нет отлаженных методик, нет выстроенной структуры и нет большой выборки спортсменов»

Илья Прасолов, чемпион России по триатлону на длинной и средней дистанциях, перед стартом в Сириусе поговорил с «СЭ» о проблемах, мешающих выводить российских спортсменов в этой дисциплине на мировой уровень.

— У тебя есть ответ на вопрос, почему, несмотря на то что триатлон в нашей стране развивается еще с советских времен, до сих пор не получилось подготовить ни одного олимпийского чемпиона, ни одного победителя чемпионата мира Ironman — ни у женщин, ни у мужчин?

— Нет отлаженных методик, нет выстроенной структуры и нет большой выборки спортсменов. В олимпийский триатлон приходит мало людей, в основном пловцы, у которых в бассейне не получилось, и они пытаются себя проявить в триатлоне. Ironman у нас не финансируется вообще. Я хочу на ближайшем старте поговорить с руководством. В идеале нужно создать какую-то альтернативную команду. Или в рамках сборной, или отдельно, чтобы выступать по профессионалам в Ironman, или в Т100, или на чемпионате мира на длинной дистанции по версии World Triathlon. Почему нет? В России у «длинного» триатлона бешеная популярность, но ни одного профессионала. Был Ваня Тутукин, который перешел в Казахстан, но сейчас он уже закончил. И все, больше никого не было.

У меня сейчас есть интерес, знаю еще пару ребят из сборной, которые хотят проявить себя в «длинном» триатлоне. Поэтому я очень надеюсь, что нас поддержат, потому что финансирование нужно в любом случае. Конечно, необходимо, чтобы федерация договорилась с Ironman или руководством серии Challenge, чтобы мы могли выступать там в категории Pro. Хотя бы пока в нейтральном статусе. У любителей мы можем и сейчас принять участие, но там есть правило: если ты в этом году выступил на чемпионате России в этой дисциплине, то в любители заявиться уже не можешь.

— С Ironman понятно. Почему нет олимпийских медалей?

— По той же самой причине. Нет отлаженной методики, нет выстроенной федерацией структуры от и до, которая бы просто ковала, ковала и ковала успех. Посмотрите на лыжи, на плавание — поколения меняются, но медали все равно есть. Да, не всегда золотые, но все равно ребята показывают конкурентные результаты, бьют рекорды. Те же Колесников, Лифинцев — они сейчас достойно выступили в Сингапуре, учитывая паузу в международных стартах. Что-то начнет получаться, когда придет человек, который выстроит методику, проанализирует все, что было до, поймет предыдущие ошибки, где-то переймет опыт у других циклических видов спорта. Когда я занимал 30-е места на Кубке мира, задавал себе вопрос: «Неужели я такой бездарный, а они такие талантливые?» Я в это не верил. Если нет результатов, значит, мы как-то неправильно тренируемся. Поэтому нужен такой человек, или необходимо приглашать иностранца, чтобы он выстроил эту всю структуру.