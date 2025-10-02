Триатлон
Сегодня, 16:35

Прасолов — о проблемах российского триатлона: «Нет отлаженных методик, нет выстроенной структуры и нет большой выборки спортсменов»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Илья Прасолов, чемпион России по триатлону на длинной и средней дистанциях, перед стартом в Сириусе поговорил с «СЭ» о проблемах, мешающих выводить российских спортсменов в этой дисциплине на мировой уровень.

У тебя есть ответ на вопрос, почему, несмотря на то что триатлон в нашей стране развивается еще с советских времен, до сих пор не получилось подготовить ни одного олимпийского чемпиона, ни одного победителя чемпионата мира Ironman ни у женщин, ни у мужчин?

Нет отлаженных методик, нет выстроенной структуры и нет большой выборки спортсменов. В олимпийский триатлон приходит мало людей, в основном пловцы, у которых в бассейне не получилось, и они пытаются себя проявить в триатлоне. Ironman у нас не финансируется вообще. Я хочу на ближайшем старте поговорить с руководством. В идеале нужно создать какую-то альтернативную команду. Или в рамках сборной, или отдельно, чтобы выступать по профессионалам в Ironman, или в Т100, или на чемпионате мира на длинной дистанции по версии World Triathlon. Почему нет? В России у «длинного» триатлона бешеная популярность, но ни одного профессионала. Был Ваня Тутукин, который перешел в Казахстан, но сейчас он уже закончил. И все, больше никого не было.

У меня сейчас есть интерес, знаю еще пару ребят из сборной, которые хотят проявить себя в «длинном» триатлоне. Поэтому я очень надеюсь, что нас поддержат, потому что финансирование нужно в любом случае. Конечно, необходимо, чтобы федерация договорилась с Ironman или руководством серии Challenge, чтобы мы могли выступать там в категории Pro. Хотя бы пока в нейтральном статусе. У любителей мы можем и сейчас принять участие, но там есть правило: если ты в этом году выступил на чемпионате России в этой дисциплине, то в любители заявиться уже не можешь.

С Ironman понятно. Почему нет олимпийских медалей?

По той же самой причине. Нет отлаженной методики, нет выстроенной федерацией структуры от и до, которая бы просто ковала, ковала и ковала успех. Посмотрите на лыжи, на плавание поколения меняются, но медали все равно есть. Да, не всегда золотые, но все равно ребята показывают конкурентные результаты, бьют рекорды. Те же Колесников, Лифинцев они сейчас достойно выступили в Сингапуре, учитывая паузу в международных стартах. Что-то начнет получаться, когда придет человек, который выстроит методику, проанализирует все, что было до, поймет предыдущие ошибки, где-то переймет опыт у других циклических видов спорта. Когда я занимал 30-е места на Кубке мира, задавал себе вопрос: «Неужели я такой бездарный, а они такие талантливые?» Я в это не верил. Если нет результатов, значит, мы как-то неправильно тренируемся. Поэтому нужен такой человек, или необходимо приглашать иностранца, чтобы он выстроил эту всю структуру.

Илья Прасолов и&nbsp;Юлия Голофеева.«У нас любителей знают лучше, чем спортсменов сборной». Триатлет Прасолов — о невозможности выступать на международных стартах
