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Таш из Comedy — прямом эфире Instagram ответит на вопросы «СЭ» и подписчиков

11:00
Таш Саркисян. Фото instagram.com
Таш Саркисян. Фото instagram.com

Сегодня в 18:00 один из основателей Comedy Club, экс-главный редактор дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ» Таш Саркисян, который прошел триатлонную «половинку» в Марокко и имеет за плечами марафон в Нью-Йорке, и обозреватель «СЭ» Владимир Иванов пообщаются в прямом эфире Instagram.

Присылайте вопросы Ташу в комментариях под этим анонсом или в Instagram Иванова.

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