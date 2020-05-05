Таш из Comedy — прямом эфире Instagram ответит на вопросы «СЭ» и подписчиков
11:00
Сегодня в 18:00 один из основателей Comedy Club, экс-главный редактор дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ» Таш Саркисян, который прошел триатлонную «половинку» в Марокко и имеет за плечами марафон в Нью-Йорке, и обозреватель «СЭ» Владимир Иванов пообщаются в прямом эфире Instagram.
Присылайте вопросы Ташу в комментариях под этим анонсом или в Instagram Иванова.
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