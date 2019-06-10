Спортсмен умер во время соревнований по триатлону в США

Один из участников соревнований по триатлону в Мэдисоне (Висконсин, США) скончался во время заплыва. Об этом сообщает АР. Еще один триатлонист в критическом состоянии.

Сообщается, что оба спортсмена находилсь в озере Монона во время заплыва на открытой воде, который был частью соревнований. Спасатели обнаружили их неподвижно находящимися в воде.

Позднее стало известно, что один из них умер, а другой в критическом состоянии. О том, что стало причиной случившегося, пока не сообщается. Спасатели предполагают, что во время соревнований у обоих участников произошла экстренная медицинская ситуация, из-за чего им срочно была нужна помощь врачей.

О каких-либо инцидентах в воде, которые могли повлечь смерть, не сообщается. При этом на данный момент нет данных о том, что оба инцидента как-то связаны между собой.